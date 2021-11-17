Довбик: впереди дорога к мечте — чемпионату мира

17.11.2021
20:31
Новость
Футбол
Нападающий сборной Украины Артем Довбик подвел итоги заключительного матча квалификации на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины (2:0).
«Мы прошли лишь только полпути. Впереди дорога к мечте — чемпионату мира. Слава Украине», — написал Довбик после матча в инстаграме.
Довбик вышел на поле вместо Яремчука на 75-й минуте встречи и на 79-й минуте сделал счет 2:0 в пользу сборной Украины.
Сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Сине-желтые узнают своего соперника 26 ноября.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Сборная Украины обыграла боснийцев и стала второй в группе
В ожидании жеребьевки: как играли в отборе ЧМ наши возможные соперники по плей-офф
«Сейв Бущана стал переломным». Ващук — о победе украинцев в Боснии и предстоящем плей-офф
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.