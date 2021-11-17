Довбик: впереди дорога к мечте — чемпионату мира

Нападающий сборной Украины Артем Довбик подвел итоги заключительного матча квалификации на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины (2:0).

«Мы прошли лишь только полпути. Впереди дорога к мечте — чемпионату мира. Слава Украине», — написал Довбик после матча в инстаграме.

Довбик вышел на поле вместо Яремчука на 75-й минуте встречи и на 79-й минуте сделал счет 2:0 в пользу сборной Украины.

Сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Сине-желтые узнают своего соперника 26 ноября.



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