Довбик: в детстве я болел за «Шахтер»

Нападающий Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбик рассказал, за какую топ-команду Украины болел в раннем возрасте. Форвард днепровской команды признался, что «Шахтер» тогда был ему ближе.

«В детстве я болел за «Шахтер». Наверное, из-за того, что папа болел за «Динамо», а я назло ему болел за «Шахтер». Мы смотрели матчи «Динамо» — «Шахтер», он за «Динамо», я — за «Шахтер».

От кого фанател? Луис Адриано, наверное. Дуглас Коста, Виллиан. Играли вообще космос. А потом, когда стал взрослее, шансы уравнялись и сейчас не знаю, 50 на 50», — сказал Довбик в интервью youtube-каналу BurBuzz.

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