Довбик: у меня нет обиды на «Динамо»

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик рассказал о просмотре в «Динамо», который проходил несколько лет назад. Форвард отметил, что после нескольких дней в Киеве попросился назад в Черкассы.

«Перейти в «Динамо»? Это тяжелый вопрос. Для себя я понял, что нужно идти туда, где тебя хотят, не напрашиваться никуда. Если тебя хочет главный тренер и тебя видят в этом клубе, а так если два человека хочет, а два – нет, то это уже не моя история. Поэтому я не буду такой вариант даже рассматривать.

У меня нет обиды на «Динамо». Я был на просмотре в киевской команде, сыграл спарринг, но в составе «Колоса». Я тогда уже был в отпуске, звонит президент «Черкасского Днепра» и говорит, что завтра надо поехать на просмотр в «Динамо». Приехал, потренировался четыре дня, потом был спарринг с «Колосом».

Мне сказали, что в «Динамо» два состава на эту игру и они попросили, чтобы я сыграл за «Колос». Я был немного в шоке, но согласился. Понятное дело, что проявить себя тогда против «Динамо» в составе «Колоса», который тогда выступал в любительской лиге, было без шансов.

После этого я потренировался с дублем «Динамо» и вроде пошел разговор о контракте, но я попросился назад в Черкассы и на следующий день я уже был там. Вот и вся история», — сказал Довбик в интервью youtube-каналу BurBuzz.

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