Довбик пропустит матч с Шотландией, игрок получил травму

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик угодил в лазарет команды.

24-летний форвард получил травму и, скорее всего, будет прооперирован, сообщает телеграм-канал Тайны футбола.

Таким образом, Довбик не поможет сборной Украины в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 с Шотландией. Поединок пройдет 24 марта в Глазго.

В текущем сезоне УПЛ форвард в составе «Днепра-1» провел 17 матчей и забил 14 мячей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Источник: клуб Серии А намерен усилиться Довбиком

Агент Довбика назвал приоритеты украинского форварда

«Днепр-1» обыграл боснийцев благодаря дублю Довбика

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.