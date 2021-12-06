Довбик опять зарешал: как «Днепр-1» в волевом стиле выиграл у «Черноморца»

В последнем матче 17-го тура УПЛ «Днепр-1» в статусе номинального хозяина поля в Одессе играл с «Черноморцем».

«Моряки» открыли счет уже на 12-й минуте благодаря голу Исаенко. Однако «Днепр-1» уверенно переломил ход матча. Еще до перерыва Пихаленок забил уравнивающий гол. А после перерыва всё решил пребывающий в отличной форме Артем Довбик. Он реализовал пенальти и ассистировал Даниилу Игнатенко.

«Днепр-1» сохранил третье место благодаря этой победе. А у Артема Довбика семь голов в последних пяти матчах в УПЛ.

УПЛ. 17 тур

«Днепр-1» — «Черноморец» — 3:1 (1:1)

Голы: Пихаленок (20), Довбик (64, пенальти), Игнатенко (71) — Исаенко (12).

«Днепр-1»: Кожокару, Никита Кравченко (Лучкевич, 69), Монте, Сваток, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк, Джурасек (Чуже, 90+1), Назаренко (Ди Франко, 55), Довбик.

«Черноморец»: Кучерук, Путря (Вантух, 72), Дубко, Биловар, Кузик, Цитаишвили, Вачиберадзе (Кадири, 72), Исаенко (Тлумак, 80), Смирный, Авагимян (Брагару, 83), Ванат (Бугай, 80).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Дженоа» пропустил с углового и не дошел до ворот «Ювентуса»: как Шевченко проиграл очередной матч

Сатисфакция за удручающий евросезон. Чего ждать от матча «Шахтера» с «Шерифом»

Рекорд Ризныка, чертова дюжина Довбика: пять главных событий 17-го тура УПЛ

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.