Довбик – о выходе в плей-офф отбора на ЧМ-2022: понимаем, что сделали только 50% пути

Нападающий сборной Украины Артем Довбик подвел итоги матча квалификации на ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной. Поединок прошел в Зенице и завершился победой украинской команды со счетом 2:0.

«Все отлично, все довольны, теперь с хорошим настроением готовимся к плей-офф.

Мой гол? Шапаренко хорошо отдал мне передачу, вратарь думал, что я буду бить в дальний угол, но решил пробить в ближний.

Все радуются, но понимаем, что сделали только 50% пути, поэтому будем настраиваться на плей-офф.

С кем хотелось бы сыграть в плей-офф? Не с Италией. Со всеми можно играть, но с Италией будет тяжело», — сказал Довбик в комментарии vZbirna.

Напомним, что очередной соперник сборной Украины на пути в Катар определится после жеребьевки, которая состоится 26 ноября.

Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

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