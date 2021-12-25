Довбик – о тренировках Кварцяного: хочу, чтобы ты был как конь

Нападающий Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбик рассказал о работе под руководством бывшего тренера «Волыни» Виталия Кварцяного. Перед началом сезона-2016/17 форвард тренировался в лагере «Волыни», но из-за трансферного бана «крестоносцев» вынужден был вернуться в «Днепр».

«Такие сборы были впервые у меня. Бегали по 15 километров в день. Потом еще были силовые упражнения, всяких «жабок, коней». Семь дней мяча не было. Мы были на Шацких озерах, ни разу мяча не коснулся. Играли одним мячом 15 на 15, 17 на 17.

Подъем в 6:30 утра, выпиваешь овес. Виталий Владимирович говорит: «Артем, знаешь, я хочу, чтобы ты был как конь. Но мне надо, чтобы ты пил овес».

Он брал здоровый казан и там был разваренный овес. Просто выпивали и побежали, прибегали, ложились спать, кушали и снова на тренировки. Может, кто-то халтурил, но я до конца выбегал. За семь дней я пробежал 105 километров», — сказал Довбик в интервью youtube-каналу BurBuzz.

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