Довбик – лучший игрок УПЛ 2021 года

Издание Команда №1 провело опрос среди 240 футболистов и 16 тренеров клубов чемпионата.
Форвард «Днепра-1» Артем Довбик набрал 245 баллов в голосовании – 32% от максимального числа. На первое место его поставили 54 человека, на второе – 29, на третье – 25.
В топ-3 вошли два футболиста «Динамо» – Виктор Цыганков (178 баллов) и Николай Шапаренко (173 балла).
Топ-10 футболистов УПЛ в 2021 году по итогам опроса:
1. Артем Довбик («Днепр-1») – 245 баллов
2. Виктор Цыганков («Динамо») – 178
3. Николай Шапаренко («Динамо») – 173
4. Виталий Буяльский («Динамо») – 161
5. Оливье Тилль («Ворскла») – 111
6-7. Николай Матвиенко («Шахтер») – 63
6-7. Дмитрий Ризнык («Ворскла») – 63
8. Алан Патрик («Шахтер») – 40
9. Илья Забарный («Динамо») – 37
10. Александр Пихаленок («Днепр-1») – 27
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