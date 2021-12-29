Довбик – лучший игрок УПЛ 2021 года

Издание Команда №1 провело опрос среди 240 футболистов и 16 тренеров клубов чемпионата.

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик набрал 245 баллов в голосовании – 32% от максимального числа. На первое место его поставили 54 человека, на второе – 29, на третье – 25.

В топ-3 вошли два футболиста «Динамо» – Виктор Цыганков (178 баллов) и Николай Шапаренко (173 балла).

Топ-10 футболистов УПЛ в 2021 году по итогам опроса:

1. Артем Довбик («Днепр-1») – 245 баллов

2. Виктор Цыганков («Динамо») – 178

3. Николай Шапаренко («Динамо») – 173

4. Виталий Буяльский («Динамо») – 161

5. Оливье Тилль («Ворскла») – 111

6-7. Николай Матвиенко («Шахтер») – 63

6-7. Дмитрий Ризнык («Ворскла») – 63

8. Алан Патрик («Шахтер») – 40

9. Илья Забарный («Динамо») – 37

10. Александр Пихаленок («Днепр-1») – 27

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