Довбик: Италия лежит ближе всех, но всему свое время

25.12.2021
12:03
Новость
Футбол
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик рассказал о своих ближайших планах. Форвард днепрян заявил, что в плане выбора нового клуба будет ориентироваться на Италию.
«Всему свое время – для меня будет лучше, для клуба, который заработает деньги. Думаю, все от этого только выиграют. Самое главное в этом – не переждать.
Италия нравится как страна и чемпионат. Малиновский там феерит. Италия лежит ближе всех, наверное», — сказал Довбик в интервью youtube-каналу BurBuzz.
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Источник: Довбика хотят заполучить пять европейских клубов
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