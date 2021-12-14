Довбик интересен трем клубам Серии А

14.12.2021
10:25
Новость
Футбол
Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик попал в сферу интересов трех итальянских клубов, сообщает ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.
На 24-й летнего форварда претендуют «Торино», «Фиорентина» и «Болонья». По данным источника, «Днепр-1» не будет продавать Довбика этой зимой, а рассмотрит предложения будущим летом.
В текущем сезоне УПЛ Довбик является лучшим бомбардиром чемпионата Украины, забив 14 мячей.
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