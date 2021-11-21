Довбик: делал много лишних касаний, но после гола с пенальти получил уверенность

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик поделился впечатлениями от матча с «Александрией» (3:1).

«Мы довольны результатом, потому что «Александрия — наш прямой конкурент, а «Днепр-1» еще не обыгрывал в этом чемпионате соседей по турнирной таблице. Сегодня, наконец-то, сумели победить конкурента, выполнив установку тренера. Так что все довольны, заработали три очка и идем дальше.

Да, первый гол с пенальти добавил мне уверенности. До того много лишних касаний делал, но после забитого гола почувствовал уверенность и уже через минуту забил еще раз. Мы проводим работу над ошибками, будем забивать больше.



Я уже привык к плотной опеке и такому силовому футболу. Сейчас защитники больше внимания акцентируют на мне, но ничего страшного, надо находить зоны и свои моменты, а они у меня есть в каждом матче. Главное тут еще поработать над реализацией.

Я вышел на первое место в гонке бомбардиров? В список снайперов не смотрю, но для нападающего голы очень важны, в первую очередь, для уверенности. Главное, что команда побеждает, а я приношу ей пользу своими голами», — цитирует Довбика официальный сайт «Днепра-1».

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