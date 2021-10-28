Донецкий «Шахтер» продлил контракт с Матвиенко

«Шахтер» сохраняет в составе ведущего игрока. Как стало известно Meta-ratings.com.ua, донецкий клуб пролонгировал контракт с Николаем Матвиенко до 30 июня 2025 года.

Матвиенко является воспитанником «Шахтера». За донецкий клуб он провел 123 матча в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач.

В коллекции трофеев Матвиенко три титула чемпиона Украины, четыре национальных Кубка и один Суперкубок. Также 25-летний защитник играл в УПЛ за «Ворсклу» и «Карпаты».

Николай Матвиенко также имеет статус основного игрока сборной Украины, за которую провел 45 матчей и вышел в четвертьфинал Евро-2020.

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