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Донецкий «Шахтер» продлил контракт с Матвиенко

Игорь Яслик
Игорь Яслик
28.10.2021
12:09
Новость
Футбол

«Шахтер» сохранил в составе одного из ведущих игроков.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, донецкий клуб пролонгировал контракт с Николаем Матвиенко до 30 июня 2025 года. Это не первое продление соглашения, так как 25-летний футболист последний раз подписывал новый договор с «горняками» 8 декабря прошлого года.

Николай Матвиенко
Николай Матвиенко

Матвиенко является воспитанником «Шахтера». В общей сложности он провел 123 матча за «оранжево-черных», в которых забил пять голов и сделал семь ассистов. В коллекции трофеев Матвиенко три титула чемпиона Украины, четыре национальных Кубка и один Суперкубок. Также 25-летний защитник выступал в УПЛ за «Ворсклу» и «Карпаты».

Николай Матвиенко также имеет статус основного игрока сборной Украины, за которую провел 45 матчей и стал четвертьфиналистом Евро-2020.

Еще в начале октября Матвиенко признавался, что «Шахтер» собирается предложить ему новый контракт.

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