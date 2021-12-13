«Донбасс» выиграл у «Альтаира» в матче с 12 шайбами

13 декабря игровую неделю хоккейной Суперлиги Париматч начали «Донбасс» и «Альтаир».



В первой половине стартового периода команды создали равное количество моментов у ворот друг друга, однако секундный провал в обороне стоил «Альтаиру» пропущенного гола. Ошибкой дружковского коллектива воспользовался Андрей Сигарёв и открыл счет в матче. При всех попытках команды Владимира Карабаджака отыграться, на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом дончан.

На старте второго периода Вениамин Трандафилов сравнял счет в матче, однако уже к экватору матча «Донбасс» усилиями Александра Пересунько и Игоря Галыгина вышел вперед. Под конец двадцатиминутки Денис Кочетков забил свой первый гол в хоккейной Суперлиге Париматч, а на перерыв команды вновь ушли с минимальным преимуществом хозяев.

Третий период «Донбасс» начал с заброшенных голов от Александра Пересунько и Феликса Морозова, которые установили счет 5:2 на табло. В заключительной десятиминутке команды обменялись шайбами - сначала отставание «Альтаира» сократил Никита Буценко, а затем хет-трик оформил Александр Пересунко.

До конца матча команды забросили еще трижды - у дончан отметились Дмитрий Даниленко и Виктор Туркин, а затем дубль оформил Никита Буценко. Итоговый счет матча - 8:4 в пользу «Донбасса».

Суперлига

«Донбасс» - «Альтаир» 8:4 (1:0, 2:2, 5:2)

Шайбы: 1:0 Сигарёв (Бирюков), 07:41; 1:1 Трандафиов (Игнатенко, больш), 22:16; 2:1 Пересунько (Жульдиков, Кобелев), 28:05; 3:1 Галыгин (Сигарёв, Шишлянников), 29:17; 3:2 Кочетков (Игнатенко, Коренчук, больш.), 33:37; 4:2 Пересунько, 43:45; 5:2 Морозов, 50:32; 5:3 Буценко (Кочетков), 52:37; 6:3 Пересунько (Спруктс, Фирсов), 54:02; 7:3 Даниленко (Сигарёв), 56:15; 7:4 Буценко (Коренчук), 56:58; 8:4 Туркин (Пересунько, больш.), 57:33.

Донбасс: Дьяченко (Макаров); Фирсов - Галыгин, Кобелев - Жульдиков, Пангелов-Юлдашев (А) - Соколовский; Морозов - Спруктс - Пересунько, Медведев - Туркин (А) - Калейниковас, Сигарёв (К) - Бирюков - Шишлянников, Разумов - Даниленко - Кривошапкин.

Альтаир: Терлецкий (Печорин); Игнатенко - Раскин, Мельник - Папуна, Реснянский - Терёшин, - ; Коренчук (А) - Буценко (К) - Кочетков, Сидоренко - Крикля - Трандафилов (А), Ханенко - Дубский - Яйлов, Мельник - Олейник - Кобиков.

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