Мужской гандбольный клуб «Донбасс» выбыл из Европейского кубка ЕГФ.

Команда из Мариуполя дважды в Швеции проиграла местному «Алингсосу».

Европейский кубок ЕГФ

1/32 финала

Ответный матч

«Алингсос» (Швеция) – «Донбасс» (Украина) – 31:23 (14:11)

Первый матч – 34:25

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