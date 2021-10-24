24.10.2021
20:25
Новость
Гандбол
Мужской гандбольный клуб «Донбасс» выбыл из Европейского кубка ЕГФ.
Команда из Мариуполя дважды в Швеции проиграла местному «Алингсосу».
Европейский кубок ЕГФ
1/32 финала
Ответный матч
«Алингсос» (Швеция) – «Донбасс» (Украина) – 31:23 (14:11)
Первый матч – 34:25
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