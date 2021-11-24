«Донбасс» сделал официальное заявление по поводу своего исключения из УХЛ

«Донбасс» отреагировал на решение ФХУ исключить донецкую команду из розыгрыша УХЛ. Напомним, что также сняли с чемпионата «Краматорск». Два клуба наказали за то, что они задействовали в матчах дисквалифицированных игроков, которые покинули в ноябре расположение сборной Украины.



«Это решение стало финальной точкой в череде неправомерных решений ФХУ, нарушающих нормы дисциплинарного кодекса ФХУ, а также трудового законодательства Украины.

Исключая «Донбасс» из состава участников чемпионата Украины по хоккею, ФХУ наносит непоправимый вред для развития всего украинского хоккея.

Донецкий клуб будет обращаться в Международную федерацию хоккея, а также Международный олимпийский комитет с просьбой детального изучения деятельности ФХУ за год», — гласит официальное заявление «Донбасса».

Примечательно, что в знак солидарности снялись с чемпионата «Белый Барс» и «Мариуполь».

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