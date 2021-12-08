«Донбасс» разгромил «Краматорск» в первом матче хоккейной Суперлиги

«Донбасс» добыл победу над «Краматорском» в первом матче хоккейной Суперлиги. Поединок завершился со счетом 6:2 в пользу донецкой команды.

Напомним, что ранее ряд клубов покинули УХЛ из-за конфликта с Федерацией хоккея Украины. Эти клубы создали свою Суперлигу.

В новый турнир вошли «Донбасс», «Краматорск», СК «Сокол», «Мариуполь», «Белый Барс» и «Альтаир».

Суперлига

«Донбасс» – «Краматорск» - 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)

Шайбы: 16:00 Летов - 0:1, 22:41 Пересунько - 1:1, 26:02 Медведев - 2:1, 26:19 Спруктс - 3:1, 39:53 Пангелов-Юлдашев - 4:1, 44:28 Сигарев - 5:1, 53:02 Столяренко - 5:2, 58:51 Шишлянников - 6:2

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