«Донбасс» получил техническое поражение и находится на грани исключения из УХЛ

Федерация хоккея Украины сообщила о том, что «Донбасс» получил второе подряд техническое поражение. В пятницу, 19 ноября, команда обыграла «Кременчук», но сделала это с дисквалифицированными игроками в составе.

Ранее ФХУ дисквалифицировала шесть игроков «Донбасса», которые покинули сборную Украину по указанию президента клуба Бориса Колесникова.

«Донбасс» после двух технических поражений кряду может быть снят с розыгрыша УХЛ. В аналогичной ситуации оказался «Краматорск». Клубы уже подали иски в суд.

ФХУ рассмотрит вопрос о снятии двух клубов на следующей неделе.

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