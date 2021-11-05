«Донбасс» подписал латвийского форварда

«Донбасс» оформил соглашение с латвийским форвардом Гатисом Спруктсом. В донецком клубе он получил 44-й игровой номер, сообщает официальный сайт УХЛ.

25-летний нападающий играл в МХЛ за ХК «Рига» (142 матча, 39 очков), имеет опыт выступлений в Альпийской хоккейной лиге (40 матчей, 39 очков, -2) и втором французском дивизионе (29 матчей, 30 очков, +22). Также 1 матч за рижское «Динамо» Спруктс провел в КХЛ.

В чемпионате Латвии форвард отыграл 2,5 сезона, в 126 матчах забросил 47 шайб и отдал 131 передачу.

В сезоне 2019/20 Спруктс стал лучшим бомбардиром чемпионата Латвии, а в прошлом сезоне завоевал золотые медали национального первенства.

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