«Донбасс» обыграл «Мариуполь», добыв седьмую победу подряд Суперлиге

В заключительном матче года регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги «Донбасс» победил «Мариуполь» со счетом 3:0. Дончане забросили в ворота оппонентов по одной шайбе в каждом из периодов. Точные броски на счету Павла Тарана, Виктора Туркина и Андрея Сигарева.

«Донбасс» выиграл все семь матчей в новосозданном турнире и лидирует в таблице регулярного чемпионата. «Мариуполь» идет на второй позиции.

Суперлига по хоккею

«Донбасс» - «Мариуполь» - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Таран (Макаров), 16:39; 2:0 Туркин (Медведев), 38:17; 3:0 Сигарев (Захаров), 43:34

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