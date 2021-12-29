«Донбасс» обыграл «Мариуполь», добыв седьмую победу подряд Суперлиге

В заключительном матче года регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги «Донбасс» победил «Мариуполь» со счетом 3:0. Дончане забросили в ворота оппонентов по одной шайбе в каждом из периодов. Точные броски на счету Павла Тарана, Виктора Туркина и Андрея Сигарева.
«Донбасс» выиграл все семь матчей в новосозданном турнире и лидирует в таблице регулярного чемпионата. «Мариуполь» идет на второй позиции.
Суперлига по хоккею
«Донбасс» - «Мариуполь» - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 Таран (Макаров), 16:39; 2:0 Туркин (Медведев), 38:17; 3:0 Сигарев (Захаров), 43:34
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