«Донбасс» и «Краматорск» проигнорировали последнее предупреждение ФХУ

Состоялся матч регулярного чемпионата УХЛ между «Донбассом» и «Краматорском». Встреча завершилась победой донецкой команды со счетом 2:0.
Напомним, что ФХУ обещала снять обе команды с чемпионата, если дисквалифицированные игроки выйдут на лед. Донбасс и Краматорск решили проигнорировать последнее предупреждение Федерации хоккея Украины. Теперь ждем окончательное решение ФХУ.
Регулярный сезон УХЛ
«Донбасс» - «Краматорск» - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Шайбы: 58:22 Шишлянников - 1:0, 58:35 Медведев - 2:0
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