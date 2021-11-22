«Донбасс» и «Краматорск» могут исключить из УХЛ

Федерация хоккея Украины сообщила, в каком случае «Краматорск» и «Донбасс» могут быть сняты из розыгрыша УХЛ.



«Донбасс» и «Краматорск» уже получили по два технических поражения из-за того, что в матчах участвовали игроки, которых федерация ранее отстранила.

ФХУ заявила, что следующее невыполнение этими клубами требований регламента будет означать автоматическое исключение команд из числа участников регулярного чемпионата УХЛ.

«Донбасс» и «Краматорск» проведут матч между собой 23 ноября.

Добавим, что «Донбасс» и еще несколько клубов отозвали своих игроков из сборной Украины.

После этого ФХУ заявила, что хоккеисты не имеют права выходить на лед в каких-либо официальных соревнованиях до тех пор, пока будет рассматриваться открытое производство по делу срыва подготовки национальных сборных к чемпионатам мира-2022 в дивизионе 1В.

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