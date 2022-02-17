Домашний матч сборной Украины в Лиге наций могут перенести на нейтральное поле

Матч сборной Украины с Ирландией в Лиге наций в июне может быть перенесен на нейтральное поле из-за напряженной обстановки на украинско-российской границе, сообщает Вuzz.ie.



Министерство иностранных дел предупредило в субботу вечером, что граждане Ирландии должны немедленно покинуть Украину.

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Ирландии Джонатан Хилл рассказал о сложившейся ситуации.

«Прежде всего, УАФ надеется провести игру во Львове, вдали от столицы, что имеет смысл, поскольку это ближе к границе, где мы находимся.

Все внимательно следят за ситуацией. Наше правительство и УЕФА проконсультируют нас относительно того, как действовать наиболее безопасно в данной ситуации.

Некоторые игры проходили на нейтральных стадионах на регулярной основе на протяжении всей пандемии, поэтому ничего кардинально не изменилось бы, если бы УЕФА посчитал, что эта игра должна проходить на нейтральном поле», сказал Хилл.

Матч между Украиной и Ирландией запланирован на 14 июня.

Также «Динамо» обыграло латвийскую команду в Турции.



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