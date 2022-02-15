Домашний матч «Десны» против «Динамо» в Чернигове не состоится

Киевское «Динамо» на старте весенней части чемпионата УПЛ первых два матча проведет в родных стенах, хотя по календарю подопечные Мирчи Луческу должны были отправиться на выезд - в Петрово и в Чернигов.

В итоге, как стало известно Меta-ratings.com.ua, киевляне на своем клубном стадионе на Грушевского сыграют не только с «Ингульцом» (26 февраля), но и в следующем туре - против «Десны» (6 марта).

По имеющейся информации, стадион «Десны» в Чернигове не успеет подготовиться к началу возобновления чемпионата страны, поэтому черниговцы обратились в «Динамо» с предложением провести свой домашний матч на арене имени Валерия Лобановского.

Добавим, что после сбора в Турции по причине неготовности полей в родном городе команда Александра Рябоконя 25 февраля прилетит сразу в Днепр, где проведет два дня и 27 февраля сыграет матч 19-го тура против «Днепра-1». Местный клуб пошел черниговцам навстречу и предоставит им тренировочное поле для подготовки к игре с днепрянами.

Ранее мы сообщали о том, что стала известна дата проведения матча Юношеской Лиги УЕФА между «Динамо» и «Спортингом».

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