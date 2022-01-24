Дом лидера «Реала» ограбили во время матча

Во время матча 22-го тура испанской Примеры между «Реалом» и «Эльче» (2:2) грабители ворвались в дом нападающего мадридцев Карима Бензема.



Преступники знали, что француз находится на матче и дома никого нет. Пока неизвестно, какой ущерб понес Бензема после прихода грабителей, который забрались в его дом через сад.

Карим проживает в элитном районе Мадрида Сан-Себастьян-де-лос-Рейес и это уже не первый случай, когда в его дома проникают грабители.

В матче с «Эльче» Бензема не удалось реализовать пенальти, и он был заменен на 58-й минуте.

«Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. 3 февраля мадридцы сыграют в Кубке Испании против «Атлетика».

Также ПСЖ с дебютным голом Рамоса выиграл у «Реймса».



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