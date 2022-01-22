Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце, украинцы не участвовали в гонке

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершился мужской гонкой с общего старта на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Первую гонку этого вида в 2022 году выиграл немец Бенедикт Долль.

Вторым с тремя промахами стал норвежец Йоханнес Бё. Бронзовую медаль завоевал другой норвежец Стурла Холм Легрейд, допустивший также три промаха.

Украинцы не принимали участия в масс-старте.

Результаты гонки

1. Бенедикт Долль (Германия) – 37.14,9 (1 промах).

2. Йоханнес Бё (Норвегия) – отставание 31,3 (3).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.28,8 (3).

4. Антонен Гигонна (Франция) +1.34,7 (2).

5. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +1.35,2 (3).

6. Теро Сеппяля (Финляндия) +1.42,1 (3).

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