Додо: «Шахтеру» мало выиграть у «Динамо» Суперкубок

Защитник «Шахтера» Додо дал комментарий после матча с «Ригой» (0:0) в спарринге и рассказал о функциональном состоянии команды.

«Мы всегда хотим победить, вне зависимости от матча и соперника. Сегодня время получили многие ребята, которые играют не так часто: Булеза, Погорелый, Фарина…



Взаимодействие с новыми партнерами? Совершенно спокойно. Я думаю, они еще больше усиливают нашу команду. Важно передать им полное спокойствие и уверенность, чтобы они на поле чувствовали себя комфортно, и это позволяет «Шахтеру» показывать себя хорошо.

Самый сложный матч? Думаю, с «Црвеной Звездой». Нам тогда удалось победить со счетом 3:2, но было непросто.

Конечно, хочется вернуться, немного отдохнуть и сконцентрироваться на том, чтобы с понедельника готовиться к матчу с «Металлистом 1925» и четвертьфиналу Кубка.

Наше функциональное состояние? Все сконцентрированы, настроены и чувствуют себя хорошо. Мы сейчас на два очка опережаем «Динамо», на мой взгляд, это многообещающе для нашей команды. Суперкубок мы уже выиграли, думаю, возьмем и чемпионат, и Кубок Украины.

Чувствуем себя довольными, потому что вернемся и начнем играть в чемпионате. Прекрасно знаем, что сборы важны, но чемпионат дает больше настроения — ты борешься за титул. Это не значит, что товарищеские матчи мы играем, не отдаваясь, но атмосфера чемпионата другая», — цитирует Додо официальный сайт «Шахтера».

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