Додо попал в сферу интересов «Интера»

Защитник «Шахтера» Додо может продолжить карьеру в Италии. В услугах 23-летнего бразильского игрока заинтересован «Интер», сообщает InterLive.

Агент Додо Джулиано Бертолуччи имеет прекрасные отношения со спортивным директором «Интера» Пьеро Аузилио, что может помочь осуществлению сделки.

Отметим, что «Шахтер» оценивает своего игрока в 25 миллионов евро, что не устраивает «Интер». Контракт Додо с донецкий клубом действует до 31 августа 2025 года.

В текущем сезоне УПЛ Додо в составе «Шахтера» провел 12 матчей и сделал четыре результативные передачи.

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