До конца декабря Ковалец продолжит восстановление в Италии

Лидер «Александрии» Кирилл Ковалец после операции проходит курс реабилитации в одной из римских клиник.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, под опекой итальянских медиков футболист проводит два трехчасовых занятия в день. Восстановление проходит по намеченному графику, возвращение домой Ковальца запланировано в конце декабря.

Кирилл Ковалец восстанавливается после тяжелой травмы

Напомним, что полузащитник «Александрии» был серьезно травмирован 17 октября в календарном поединке — с «Ворсклой». Всего же в этом сезоне Кирилл Ковалец провел за «горожан» 11 матчей.

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