Днепряне стали лауреатами 16-го тура УПЛ

В УПЛ определились с теми, кто лучше всех проявил себя в 16-м туре элитного дивизиона.

Лучшим игроком признали Артема Довбика. 24-летний форвард «Днепра-1»., хоть и не реализовал пенальти в матче с «Ворсклой», но все равно забил два гола. Это его второй подряд дубль. Довбик с 12-ю голами лидирует в гонке бомбардиров. Примечательно, что его главным конкурентом был партнер по команде Алексей Гуцуляк, забивший на 11-й секунде самый быстрый мяч сезона.

Лучшим тренером 16-го тура назвали Игоря Йовичевича из «Днепра-1». Интересно, что как раз 30 ноября хорватский специалист отмечает свое 48-летие.



Ранее вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык стал соавтором уникального рекорда для элитного украинского дивизиона.

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