«Днепр-1» заплатил 400 тысяч евро за бразильского защитника

«Днепр-1» заплатил «Фламенго» 400 тысяч евро за 60% прав на бразильца Билла, сообщает Diario Do Fla.



Днепряне заплатили 400 тысяч евро за эту часть прав. Остальные 40% остались у «Фламенго», у которого 22-летний футболист был выкуплен.

Соглашение Билла с «Фламенго» истекало летом 2022-го. Он подписал с «Днепром-1» контракт на 5 лет.

Билл сыграл 16 матчей в УПЛ, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей. Также бразильский полузащитник сыграл 2 матча в Кубке Украины, где стал автором одного ассиста.

Также Яремчук забил гол за «Бенфику» в матче против «Порту».



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