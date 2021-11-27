«Днепр-1» вышел на третье место благодаря крупной победе над «Ворсклой»

Завершился центральный матч шестнадцатого тура УПЛ.

«Днепр-1» на своем поле уверенно справился с «Ворсклой». Уже на 10-й секунде Гуцуляк открыл счет.

На 50-й минуте Довбик с пенальти не смог переиграть Ризныка. Однако уже через 12 минут «Днепр-1» вел 4:0. Дубль сделал Довбик, еще один гол забил Пихаленок, вскоре дубль покорился и Гуцуляку.

Гол престижа за «Ворсклу» забил Кравчук.

«Днепр-1» вышел на чистое третье место в таблице.

УПЛ. 16 тур

«Днепр-1» — «Ворскла» — 5:1 (1:0)

Голы: Гуцуляк (1, 62), Довбик (52, 54), Пихаленок (58) — Кравчук (84).

«Днепр-1»: Кожокару, Кравченко, Сваток, Монте, Дубинчак, Пихаленок (Когут, 83), Игнатенко, Назаренко (Лучкевич, 65), Джурасек (Ди Франко, 65), Гуцуляк (Билл, 65), Довбик (Русин, 75).

«Ворскла»: Ризнык, Тамм, Яворский (Челядин, 47), Чеснаков, Пердута (Павлюк, 70), Пуцлин, Тилль (Кравчук, 67), Якубу, Кане (Хрипчук, 78), Ранжел (Амилькар, 70), Пешич.

Предупреждения: Монте — Ранжел, Якубу, Пешич.



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