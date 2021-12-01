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«Днепр-1» выиграл у ЛНЗ и вышел в четвертьфинал Кубка Украины

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
01.12.2021
21:04
Новость
Футбол

1-го декабря в рамках 1/8 финала Кубка Украины ЛНЗ играл с «Днепром-1». Днепряне выиграли выездную встречу со счетом 2:0. Голами за «Днепр-1» отличились Александр Пихаленок и Игорь Когут.

Кубок Украины. 1/8 финала

«ЛНЗ» - «Днепр-1» - 0:2 (0:1)

Голы: Пихаленок, 19, Когут, 53.

Также известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».

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