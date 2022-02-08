«Днепр-1» ведет переговоры с игроком из топ-чемпионата

«Днепр-1» ищет опорного полузащитника на замену Даниилу Игнатенко, который перешел в «Бордо». Журналист Игорь Цыганик сообщил, что днепровский клуб собирается закрыть вакантную позицию футболистом из французского чемпионата.

«Кто может заменить Игнатенко? Идет поиск опорника. На данном этапе идут переговоры с опорником из Лиги 1.

Процесс не финализирован, детали станут известны в ближайшее время», — сказал журналист в эфире «Цыганик Live».

Напомним, что Игнатенко неудачно дебютировал в «Бордо», заработав удаление в матче Лиги 1 против «Реймса» (0:5).

24-летний игрок вышел на замену на 63-й минуте, а уже через девять минут получил прямую красную за опасный подкат.

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Источник: «Днепр-1» может усилиться Пиресом

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