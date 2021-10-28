«Днепр-1» в паузе чемпионата планирует провести вакцинацию

После двух ближайших туров УПЛ чемпионат Украины из-за матчей сборных и паузы в календаре уйдет на двухнедельные каникулы.

Днепровский Днепр-1 решил воспользоваться ноябрьским «окном» в чемпионате чтобы провести вакцинацию в своем коллективе. Ранее спортивный директор днепрян Андрей Русло в одном из своих интервью говорил о том, что этот вопрос Днепр-1 перенес на зимний антракт.

Однако, как стало известно Meta-ratings.com.ua, учитывая сложившуюся сложную эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом по всей стране, клубом было принято решение провести вакцинацию в клубе в ноябре, когда у команд будет двухнедельная пауза между играми. Правда, по имеющейся информации, вакцинация будет добровольной, заставлять футболистов вакцинироваться в обязательном порядке клуб никого не будет.

Добавим, что после 12 туров УПЛ Днепр-1 занимает пято место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков.

В предстоящих двух турах чемпионата днепрян ждут матчи с «Минаем» (1 ноября) и «Ингульцом» (7 ноября).

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