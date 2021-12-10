«Днепр-1» в матче с двумя пенальти выиграл у «Мариуполя»

7 декабря в рамках 18 тура УПЛ «Днепр-1» на выезде выиграл у «Мариуполя» со счетом 3:0.



Голами за днепрян отличились Довбик и Пихаленок, которые реализовали пенальти, а также Билл.

УПЛ. 18 тур

«Мариуполь» - «Днепр-1» - 0:3 (0:1)

Голы: Довбик, 35 (с пенальти), Пихаленок, 75 (с пенальти), Билл, 78.

«Днепр-1» с 40 очками уходит в отпуск на третьем месте в УПЛ. «Мариуполь» с 8 баллами расположился на 16 позиции.

Также Довбика хотят заполучить пять европейских клубов.



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