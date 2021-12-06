«Днепр-1» сохранил третье место благодаря волевой победе над «Черноморцем»

Семнадцатый тур УПЛ завершился матчем между «Днепром-1» и «Черноморцем».

Номинальными хозяевами были днепряне, однако игра проходила в Одессе. «Черноморец» открыл счет на 12-й минуте усилиями Исаенко, однако «сине-золотым» удалось быстро отыграться благодаря голу Пихаленка.

Решающим стал мяч, который Артем Довбик забил на 64-й минуте с пенальти, заработанным Джурасеком. Снял все вопросы об исходе матча Игнатенко с передачи Довбика. Этот гол изначально не засчитали, но система ВАР показала, что офсайда не было.

«Днепр-1» остался на третьем месте с двумя очками преимущества над «Зарей». «Черноморец» на 13-й строчке, у одесситов 11 пунктов.



УПЛ. 17 тур

«Днепр-1» — «Черноморец» — 3:1 (1:1)

Голы: Пихаленок (20), Довбик (64, пенальти), Игнатенко (71) — Исаенко (12).

«Днепр-1»: Кожокару, Никита Кравченко (Лучкевич, 69), Монте, Сваток, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк, Джурасек (Чуже, 90+1), Назаренко (Ди Франко, 55), Довбик.

«Черноморец»: Кучерук, Путря (Вантух, 72), Дубко, Биловар, Кузик, Цитаишвили, Вачиберадзе (Кадири, 72), Исаенко (Тлумак, 80), Смирный, Авагимян (Брагару, 83), Ванат (Бугай, 80).

Предупреждения: Монте, Назаренко — Авагимян, Вачиберадзе, Цитаишвили, Путря, Кадири.

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