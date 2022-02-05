«Днепр-1» разгромно выиграл у «Спартака»

«Днепр-1» разгромил со счетом 3:0 сербский «Спартак» из Суботицы в заключительном контрольном матче на первом сборе в Турции.



Днепряне забили один гол в первом тайме и еще два — во втором. В воротах сербской команды оставили свои автографы Александр Назаренко, Артем Довбик и Алексей Гуцуляк.

Этим поединком команда Игора Йовичевича закрыла первый сбор. Второй сбор на турецком берегу пройдет с 9 по 23 февраля.

Контрольный матч

Днепр-1 — Спартак (Сербия) 3:0 (1:0)

Голы: Назаренко, 36, Довбик, 48, Гуцуляк, 75

Днепр-1 (стартовый состав): Кожокару, Адамюк, Нельсон, Лучкевич, Вантух, Соловьев, Рубчинский, Пихаленок, Ярмолюк, Назаренко, Довбик.

Днепр-1 (с 60-й минуты): Кинарейкин, Чалый, Сваток, Кравченко, Демиденко, Соловьев (Кивинда, 73), Джурасек, Билл, Когут, Гуцуляк, Гуаль.

В предыдущих спаррингах в Турции «Днепр-1» обыграл болгарский «Берое» (2:1) и черногорский «Дечич» (1:0).

Также «Металлист» и «Черноморец» устроили голевое шоу на Winter Cup.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Как «Днепр-1» победил черногорцев: видеообзор

«Днепр-1» может усилиться бразильским защитником

Источник: «Днепр-1» может усилиться Пиресом

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.