«Днепр-1» разгромно выиграл у «Миная» в матче УПЛ

1-го ноября в рамках 13 тура УПЛ «Днепр-1» встретился с «Минаем».



Первый тайм уверенно выиграли днепряне после голов Гуцуляка, Довбика и Пихаленка. Во второй половине встречи точку в матче поставил точный удар Русина. К слову, для Назария это первый гол в УПЛ с июня 2020 года.

В итоге «Днепр-1» победил со счетом 4:0 и с 24 очками вышел на четвертое место в УПЛ. «Минай» с 8 баллами находится на 14 позиции.

УПЛ. 13 тур

«Днепр-1» - «Минай» - 4:0

Голы: Гуцуляк, 9, Довбик, 14, Пихаленок, 30, Русин, 89.

Также стало известно, кто будет обслуживать матч «Реал» – «Шахтер».



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