«Днепр-1» потерпел первое поражение на заключительном сборе в Турции

Заключительный игровой день на сборах в Турции «Днепр-1» начал утренним спаррингом против победителя Первого латышского дивизиона клуба «Ауда».

Матч завершился поражением украинской команды со счетом 0:1. Это первое поражение «Днепра-1» на этом сборе.

Контрольный матч

«Днепр-1» – «Ауда» – 0:1

Гол: Савельев, 48.

Сегодня подопечные Игора Йовичевича сыграют еще один спарринг. Соперником «Днепра-1» будет «Тобол» из Казахстана. Контрольный матч начнется в 16:00.

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