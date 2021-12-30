«Днепр-1» подписал контракт с бразильским легионером

«Днепр-1» решил подписать полноценный контракт с Биллом.

С бразильским полузащитником заключено соглашение на пять лет, сообщает официальный сайт днепровского клуба. Ранее Билл играл за «Днепр-1» на правах аренды из «Фламенго».

Бразилец провел в УПЛ 16 матчей, в которых забыл один гол и сделал одну результативную передачу. Также в активе Билла два поединка в Кубке Украины, в которых он записал на свой счет один ассист.



Напомним, что «Днепр-1» ушел на зимний перерыв на третьем месте в УПЛ с отрывом в четыре очка от «Зари». Почетный президент клуба Юрий Береза сказал, что теперь бронза становится обязательным заданием для команды.



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