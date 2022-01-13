«Днепр-1» подписал испанского форварда

Испанский нападающий Марк Гуаль продолжит карьеру в Украине. 25-летний форвард стал игроком «Днепра-1», сообщает официальный сайт клуба.

Гуаль подписал контракт на 2,5 года.

Гуаль является воспитанником академий «Эспаньола», «Бадалоны» и «Барселоны». На взрослом уровне играл за «Эспаньол-Б», «Севилью-б», «Сарагосу», «Жирону» и «Реал-Кастилью».

Последним клубом Гуаля был представитель Сегунды «Алькоркон». В его составе Гуаль провел полтора года. За это время он отличился 6 голами в 51 матче.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Вратарь «Днепра-1» близок к переходу в «Черноморец»

Источник: «Днепр-1» решил досрочно прервать аренду хорватского легионера

Воспитанник «Динамо» и вратарь «Днепра-1» подписали контракты с «Черноморцем»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.