«Днепр-1» по дороге на матч с «Черноморцем» застрял в аэропорту Одессы

В Одессу, где сегодня состоится заключительный матч 17-го тура УПЛ «Днепр-1» — «Черноморец», команда Игоря Йовичевича добралась с накладками в графике. Выбрав вариант путешествия самолётом, днепряне вчера в 17.50 вылетели из аэропорта родного города в пункт назначения транзитом через Киев. Однако по прилёту в Одессу произошла непредвиденная задержка по вине наземных служб, из-за которой команде пришлось больше часа томиться в аэропорту. В связи с этим, как стало известно Meta-ratings.com.ua, в отель «Днепр-1» прибыл лишь в начале одиннадцатого вечера.
Однако небольшая накладка не повлияла на ход подготовки и настроение команды.
Местом дислокации гостей, которые в предстоящем матче будут выступать в роли номинальных хозяев (по договоренности между клубами, их поединок 1-го круга был перенесен из Одессы в Днепр), стала одна из старейших гостиниц города — «Лондонская». На двери каждого из ее номеров висит табличка с указанием имени и фамилии легендарного постояльца, когда-либо останавливавшегося в ней.
Сегодня утром, перед вечерним матчем, днепровские футболисты совершили небольшую пешую прогулку по Приморскому бульвару.
Напомним, что матч 17 тура УПЛ между «Черноморцем» и «Днепром-1» состоится сегодня, в 19.30.
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