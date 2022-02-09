«Днепр-1» отправился на второй тренировочный сбор в Турцию

Сегодня, 9 февраля, «Днепр-1» отправился на второй тренировочный сбор в Турции. В составе команды Игора Йовичевича — 25 игроков, сообщает официальный сайт клуба.
Вратари: Валентин Кожокару, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин.
Защитники: Владимир Адамюк, Роман Вантух, Никита Кравченко, Сергей Логинов, Валерий Лучкевич, Нельсон Монте, Александр Сваток, Богдан Попов.
Полузащитники: Алексей Гуцуляк, Невен Джурасек, Франсиско Ди Франко, Игорь Когут, Александр Назаренко, Александр Пихаленок, Билл, Валентин Рубчинский, Максим Соловьев, Егор Ярмолюк.
Нападающие: Марк Гуаль, Артем Довбик, Иван Демиденко, Даниэль Кивинда.
Контрольные матчи «Днепр-1» в Анталии проведет 12 и 18 февраля. В эти дни команда Йовичевича сыграет по два спарринга. Сбор продлится до 23 февраля.
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