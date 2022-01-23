«Днепр-1» определился с составом делегации на сбор в Турции

«Днепр-1» сегодня отправляется в Турцию на двухнедельный сбор.

В состав делегации «сине-золотых», которые на зимнюю паузу ушли на третьем месте в УПЛ, вошли 27 футболистов.

Вратари: Кожокару, Юрчук, Зновенко, Кинарейкин;

Защитники: Адамюк, Вантух, Кравченко, Логинов, Лучкевич, Монте, Сваток, Чалый;

Полузащитники: Гуцуляк, Джурасек, Ди Франко, Игнатенко, Когут, Назаренко, Пихалёнок, Билл, Рубчинский, Соловьевв, Ярмолюк;

Нападающие: Гуаль, Довбик, Демиденко, Кивинда.

«Днепр-1» будет добираться до Антальи через Запорожье и Стамбул. На месте сбора команда поселится в отеле Trendy Lara. Уже 24 января команда проведет первую тренировку в Турции.

«Днепр-1» запланировал три спарринга: с болгарским «Берое» (28 января), черногорским «Дечичем» (4 февраля) и еще не определенным соперником, с которым украинцы сыграют 5 февраля.

Ранее руководитель «Днепра-1» прокомментировал возможный трансфер Евгения Коноплянки.

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