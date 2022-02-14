«Днепр-1» официально арендовал бразильского игрока

«Днепр-1» объявил о переходе бразильского левого защитника Габриэла Бузанелло.



Игрок подписал арендное соглашение с клубом до завершения 2022 с правом дальнейшего выкупа контракта. Габриэл будет выступать под №6.

Бузанелло начинал игровую карьеру в команде «Униан Фредерикуэнсе». В 2017 году подписал контракт с клубом «Шапекоэнсе», но там два года играл исключительно за молодежные команды.

В 2019 году возвращался в аренду в родной «Униан Фредерикуэнсе» (12 игр, 1 гол) и был в аренде в «Пелотасе» (2 матча). Начиная с 2020 года, постоянно выступал за основной состав «Шапекоэнсе», за который провел во всех турнирах 60 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» арендует Бузанелло до конца года за 170 тысяч евро.

Также Александр Филиппов забил дебютный гол за «Ригу» в ворота российской команды.



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