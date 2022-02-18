«Днепр-1» обыграл чемпиона Казахстана на турецких сборах

В рамках подготовки ко второй части сезона украинские команды провели очередные спарринги.
«Днепр-1» обыграл чемпиона Казахстана «Актобе» со счетом 1:0. Это был заключительный спарринг днепровской команды на сборах в Турции.
Контрольные матчи
«Днепр-1» – «Актобе» – 1:0
Гол: Довбик, 38.
«Ворскла» – «Каспий» – 2:2
Голы у «Ворсклы»: Кане, Зайков.
«Металлист 1925» – «Рух» Львов – 2:2
Голы: Карабин, 17 (1:0). Рунич, 59 (2:0). Потимков, 70 (2:1). Габелюк, 80 (2:2).
«Верес» – «Мактарал» – 1:0
Гол: Дахновский, 44 – с пенальти.
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