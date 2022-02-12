«Днепр-1» обыграл боснийцев благодаря дублю Довбика

На сборах в Турции «Днепр-1» провел очередной контрольный матч. Соперником днепровской команды стал боснийский «Борац» из Бани-Луки.

Спарринг завершился победой «Днепра-1» со счетом 3:2. Отметим, что два мяча забил нападающий Артем Довбик.

Контрольный матч

«Днепр-1» – «Борац» – 3:2

Голы: Ди Франко, 4 (1:0). Довбик, 33 (2:0). Мелег, 71 (2:1). Довбик, 73 (3:1). ?,75 (3:2).

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