«Днепр-1» обыграл болгарскую команду в первом спарринге на сборах в Турции

Днепровская команда ведет подготовку ко второй части сезона. На сборах в Турции «Днепр-1» провел первый спарринг. Соперником украинской команды был болгарский клуб «Берое».

Поединок завершился победой «Днепра-1» со счетом 2:1

Контрольный матч

«Днепр-1» – «Берое» – 2:1

Голы: Рубчинский, 22 (1:0). Адамюк, 40 (2:0). Динков, 76 (2:1).

Свой второй контрольный матч команда игора Йовичевича проведет 4 февраля против черногорского «Дечича».

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Аутсайдер Первой лиги пригласил на сборы двух бывших игроков «Днепра»

Источник назвал самого высокооплачиваемого игрока «Днепра-1»

Коноплянка продолжает оставаться на радаре «Днепра-1»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.