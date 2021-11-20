«Днепр-1» обыграл «Александрию», добыв третью победу подряд

В матче 15-го тура украинской Премьер-лиги «Днепр-1» на своем поле принимал «Александрию». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1.

Отметим, что два мяча забил нападающий «Днепра-1» Артем Довбик.

Команда Игора Йовичевича добыла третью победу подряд. «Днепр-1» набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице УПЛ. «Александрия» занимает шестую строчку, имея в своем активе 23 очка.

Премьер-лига

15-й тур

«Днепр-1» – «Александрия» – 3:1

Голы: Бабогло, 19 (0:1). Довбик, 28 – с пенальти (1:1). Довбик, 30 (2:1). Логинов, 41 (3:1).

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